На городские торги выставили шесть помещений для бизнеса в Митине

Предприниматели столицы могут запустить проекты для открытия или расширения бизнеса на Парковой улице в Митине. На городские торги выставили шесть помещений свободного назначения площадью от 48,7 кв. м до 141,2 кв. м., расположенных в новом многоквартирном доме, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что на первых этажах жилых домов предприниматели открывают ателье, пункты выдачи заказов, магазины и другие предприятия торговли и бытового обслуживания. Для этого рассматривают компактные по площади объекты.

«За девять месяцев 2026 года свыше 60 процентов нежилых помещений, реализованных на городских торгах по продаже и аренде, составили объекты до 100 квадратных метров. Сейчас на Парковой улице представлены пять помещений площадью от 48,7 до 82,7 квадратного метра и одно более просторное — 141,2 квадратного метра. Все они имеют свободное назначение и находятся вблизи нескольких жилых кварталов», — рассказал Пуртов.

Он добавил, что заявки принимают до 23 ноября, а открытые электронные аукционы состоятся 27 ноября на площадке «Росэлторг». Для участия необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на портале.

Помещения находится по адресу: Парковая улица, д. 20. Все объекты имеют отдельные входы.

Москва выставляет на торги различное имущество: земельные участки, машино-места, здания, нежилые помещения и другие объекты. Полный перечень актуальных лотов представлен на сайте torgi.mos.ru. Пользователям доступна вся необходимая информация, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Больше об экономике столицы можно найти в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.