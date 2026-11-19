Мособлгаз приступил к строительству газораспределительных сетей в СНТ «Коломзаводской № 4» в Коломне. Инфраструктура позволит подключить к газу около 200 домовладений, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мособлгаз построит в СНТ «Коломзаводской № 4» в Коломне более 4,6 километра газопроводов высокого и среднего давления. Также установят газорегуляторный пункт для снижения и стабилизации давления газа.

Собственники 40 домов уже подали заявки на бесплатное подведение газа к границам своих участков. Новая инфраструктура создаст техническую возможность для догазификации около 200 домовладений товарищества.

При подаче заявки на подключение дома в СНТ к стандартному пакету документов необходимо приложить протокол общего собрания членов товарищества о согласии на догазификацию.

Подробнее о программе социальной газификации в СНТ можно узнать на официальном сайте Мособлгаза.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность взаимодействия с председателями СНТ при догазификации.

«Теперь новый вызов. К нему надо подойти взвешенно. СНТ мы будем газифицировать с умом. Только там, где есть полное взаимодействие, контакт с председателем СНТ. <…> Все, что касается безопасного качественного электроснабжения, вот эти сопли, бесхозные сети — это все начало конца, как мы видим. Элементарная вещь, как подъезд к СНТ», — сказал Воробьев.