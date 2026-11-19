Сотрудники правоохранительных органов задержали 64-летнего руководителя школы каратэ, который семь месяцев находился в розыске по подозрению в педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

По данным источника, поводом для разбирательства стал рассказ семилетнего воспитанника секции, который в апреле поделился с матерью «секретом». Его тренер велел держать в тайне.

Мальчик сообщил, что во время двух занятий тренер якобы заставлял его снимать трусы, прикасался к интимным зонам и демонстрировал собственные гениталии. Когда женщина подала заявление в Следственный комитет, началась проверка, тренер скрылся.

Полицейским удалось выйти на след мужчины с помощью камер видеонаблюдения. Его задержали рядом с монастырем в Сергиевом Посаде в Московской области. Там, по одной из версий следствия, он и прятался от силовиков.

Против задержанного возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, санкция по которому предусматривает от 12 лет лишения свободы. Отмечается, что в полицию с аналогичными жалобами на домогательства со стороны тренера к их детям обратились уже несколько родителей.

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