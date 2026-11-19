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Загруженность дорог Московской области утром в четверг, 19 ноября, составляет 5 баллов. Основные затруднения наблюдаются в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным на 8:55 19 ноября, на дорогах Подмосковья зафиксировали 1 027 935 автомобилей. Это на 2,3% меньше средних значений прошлого месяца.

Движение в сторону Москвы затруднено на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.