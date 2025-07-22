Тропический ливень топит столичный ТЦ «Кунцево Плаза»

Торговый центр «Кунцево Плаза» на Ярцевской улице топит очередной московский тропический ливень. Никакие тары не справляются с потоком воды, который льется буквально людям на голову, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком Live».

В Сети появились кадры, на которых видно, как посетителям не удается спрятаться от ливня внутри ТЦ. Некоторым приходится и там искать укрытие.

С потолка льется вода. Стоят две огромные тары, но они не в силах улучшить ситуацию. Люди передвигаются аккуратно, кто-то ищет дополнительное убежище уже в самом торговом центре.

В столицу снова пришла непогода. На Минской улице из-за погодных условий перекрыли автомобильное движение. Пробка из автобусов образовалась на участке Широкой улицы — транспорт пытается объехать огромную лужу. Также перекрыто движение на улице Ярцевской в районе дома 32 (площадь Академика Петрова) и на Малой Филевской в районе дома 14А.