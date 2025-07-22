Опять потоп: движение пришлось перекрыть по ряду столичных улиц из-за ливня

На Минской улице в Москве из-за погодных условий перекрыли автомобильное движение. Водителей просят быть внимательными за рулем. Огромная пробка из автобусов образовалась на участке Широкой улицы — транспорт пытается объехать огромную лужу, сообщает MSK1.RU .

Также перекрыто движение на улице Ярцевской в районе дома 32 (площадь Академика Петрова) и на Малой Филевской в районе дома 14А.

В столичном Дептрансе сообщили, что, по данным ЦОДД, дорожная ситуация оценивается в 4 балла из 10 возможных. Дождь в Москве продлится до конца дня, поэтому людей призвали воспользоваться метро. Поездки на автомобиле лучше отложить на время после 19:00.

Интенсивное движение сейчас на ТТК в районе улицы Сущевский Вал; МКАД в районе Каширского шоссе; ТТК в районе Тульской эстакады. Свободно на Варшавском шоссе и Волгоградском проспекте.

Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим. Не стоит отвлекаться на телефон и совершать резких маневров. На дорогах дежурят экипажи Дорожного патруля.