Тройное ДТП произошло на Киевском шоссе в Новой Москве
Фото - © Медиасток.рф
Массовая авария произошла на Киевском шоссе в районе Внуково-2. Там столкнулись сразу три машины, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком Live».
В Сети появились кадры с мечта ДТП. На них запечатлены два пострадавших автомобиля: один из них врезался в другой. Чуть сзади от них находится другая машина.
Рядом с местом ЧП работают скорая помощь и полиция. В результате аварии пострадали два человека.
В районе ДТП затруднено движение.
