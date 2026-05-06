Тройное ДТП произошло на Киевском шоссе в Новой Москве

Массовая авария произошла на Киевском шоссе в районе Внуково-2. Там столкнулись сразу три машины, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком Live» .

В Сети появились кадры с мечта ДТП. На них запечатлены два пострадавших автомобиля: один из них врезался в другой. Чуть сзади от них находится другая машина.

Рядом с местом ЧП работают скорая помощь и полиция. В результате аварии пострадали два человека.

В районе ДТП затруднено движение.

