Троих соучастников убийства столичного байкера объявили в федеральный розыск

Гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве москвича в ходе конфликта из-за парковки, а также троих соучастников преступления объявили в федеральный розыск, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Сейчас идут следственные действия с отцом, дядей и другом разыскиваемого. Их задержали до момента избрания меры пресечения.

Предварительно, отец Аббасова получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Беседы с ним ведут через переводчика.

В ходе расследования уголовного дела следователи провели обыск в квартире подозреваемого. Оттуда изъяли более 44 млн рублей и 300 тыс. долларов.

Драка между двумя мужчинами произошла 17 апреля на Краснодарской улице в районе Люблино. Байкер Кирилл сделал оппоненту замечание по поводу парковки автомобиля прямо у входа в подъезд. Тот неадекватно отреагировал на замечание 24-летнего москвича: достал нож и нанес ему удар в область жизненно важных органов. А затем сбежал.

Пострадавший сначала впал в кому, а затем скончался в больнице.