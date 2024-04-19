СК: 44 млн рублей изъяли из квартиры подозреваемого в убийстве байкера в Москве

В ходе расследования уголовного дела об убийстве байкера на юго-востоке Москвы следователи провели обыск в квартире подозреваемого. Из нее изъяли более 44 млн рублей и 300 тыс. долларов США, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Следствие установит принадлежность денег и даст оценку законности получения и оборота.

Драка между 2 мужчинами произошла на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы, когда один из них сделал другому замечание по поводу парковки. Житель одной из закавказских стран неправильно припарковал машину возле входа в подъезд и неадекватно отреагировал на замечание 24-летнего москвича.

Подозреваемый достал нож и нанес потерпевшему удар в область жизненно важных органов, затем через некоторое время сбежал. Пострадавший умер.

На автомобиле, водитель которого подозревается в убийстве, числится более 100 штрафов. Среди неоплаченных — штрафы за парковку в неположенном месте.