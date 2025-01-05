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Троих подростков арестовали по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал троих подростков, которые обвиняются в подготовке террористического акта, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В ночь на 22 декабря подростки с помощью коктейлей Молотова подожгли полицейскую машину на парковке, расположенной на улице Чапаева в Екатеринбурге. В результате возгорания автомобиль восстановлению не подлежит.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Также двое фигурантов изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) и детонатор, которые были обнаружены в рюкзаке одного из подростков при задержании. Им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывных устройств) и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Следователи проводят сбор доказательств.

Суд принял решение арестовать троих подростов до 21 февраля текущего года.

Ранее суд арестовал двух мужчин по обвинению в поджоге двух электричек на разных станциях Савеловского направления Московской железной дороги.