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Суд арестовал двух мужчин за поджог электричек в Московской области

Останкинский суд Москвы арестовал двух мужчин по обвинению в поджоге двух электричек в Подмосковье, пишет ТАСС .

Обвиняемых отправили под стражу до 28 февраля 2025 года.

Им предъявлены обвинения в покушении на теракт, а также в совершении теракта, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Согласно материалам дела, обвиняемые 30 декабря подожгли две электрички на разных станциях Савеловского направления Московской железной дороги.

Ранее в Москве силовики задержали 42-летнего местного жителя, который поджег 3 релейных шкафа на Московской железной дороге (МЖД). Злоумышленнику грозит до 20 лет тюремного заключения.