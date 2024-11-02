Москвичу грозит 20 лет тюрьмы за поджог 3 релейных шкафов на МЖД

В Москве силовики задержали 42-летнего местного жителя, который поджег 3 релейных шкафа на Московской железной дороге (МЖД). Злоумышленнику грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

В отделение полиции на станции «Москва-Рязанская» поступило сообщении о неизвестном, который поджог три релейных шкафа на 13-м километре первого пикета перегона Плющево-Вешняки МЖД. В результате действий преступника были остановлены более 30 электричек.

Сотрудники транспортной полиции совместно с ФСБ, ОМОНом и Росгвардией оперативно установили и задержали подозреваемого. Мужчина проживал в Москве и работал электросварщиком в одной из организаций.

Задержанный рассказал, что несколько месяцев назад ему в одном из мессенджере написал неизвестный и предложил на деньги повредить 8 релейных шкафов. Согласно полученной инструкции, москвич закупил все необходимое и ночью прибыл к месту по указанным координатам.

Однако один шкаф подозреваемый не смог поджечь, а уставшие 4 мужчине не удалось взломать. В момент поджога мужчина разговаривал с куратором по видеосвязи, но, по его словам, лица не видел.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Жителю столицы грозит до 20 лет тюремного заключения. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.