Трогал за половые органы: россиянин растлил 2 девочек с одобрения матери

В Подмосковье вынесли приговор мужчине, который 7 лет растлевал двух девочек

Ногинский суд вынес приговор мужчине, который в течение 7 лет растлевал двух девочек. Мать детей знала обо всем и уговаривала их подчиняться, подавая пример, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Подмосковья.

Дело было возбуждено на мужчину по нескольким уголовным статьям. Речь идет о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, а также использовании двух лиц младше 14-лет в целях изготовления порнографических материалов.

Мать детей судили за насильственные действия сексуального характера.

Мужчина совершал все указанные действия в период 5 июля 2015 года по 5 июля 2022 года. Он действовал с целью удовлетворения своего сексуального влечения. Фигурант трогал половые органы двух девочек, ходил перед ними голым и совершал иные действия сексуального характера, а также осуществлял фотосъемку детей в обнаженном виде.

Мать девочек уверяла, что все нормально. Она сама убеждала детей в необходимости происходящего и показывала им пример, принимая участие в фотографировании.

В итоге суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 22 года, а женщину — в колонию общего режима на 14 лет.

Ранее стало известно, что в Подмосковье инвалид-колясочник неоднократно насиловал свою падчерицу, снимая все на камеру. Мать ребенка не возражала и помогала сожителю снимать порнографию.

