Трогал за грудь: еще 2 женщины обвинили иркутского психотерапевта в приставаниях

Новые пострадавшие заявили о домогательствах иркутского психотерапевта. По их словам, он флиртовал и трогал за интимные места, сообщает Baza .

Одна из девушек обратилась к психотерапевту после развода в 2021 году. Сначала претензий к работе специалиста у нее не было. Однако позднее мужчина перешел к открытому флирту и созданию эмоциональных качелей, а завершилось лечение предложением интимной близости.

Еще одна женщина пришла к специалисту в 2023 году после попытки суицида. Со временем он начал регулярно прикасаться к ней, гладить и обнимать, объясняя это терапией и внушая, что у нее проблемы со сближением.

Последняя их встреча произошла в автомобиле. Психолог начал трогать ее грудь и внутреннюю часть бедра. Он прекратил действия лишь после появления прохожего. Из-за этого теперь девушка боится ходить к специалистам и пытается бороться со своим состоянием сама.

По итогу пациентки решились написать заявление в следственный комитет.

Ранее еще одна пациентка обвинила иркутского психотерапевта в сексуальных домогательствах. Специалист также допускал неуместные прикосновения и объятия на сессиях. Кроме того, он угрожал ей психиатрической больницей, чтобы она держала все в тайне.

