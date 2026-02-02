Угрожал психушкой: в Иркутске психотерапевт несколько лет домогался до пациентки

Пострадавшая обратилась к специалисту осенью 2019 года. Тогда она часто страдала от панических атак и суицидальных мыслей. У врача были недорогие приемы, и он произвел приятное впечатление, поэтому пациентка продолжила терапию. Но со временем отношение доктора начало меняться.

Девушка рассказала, что психотерапевт стал допускать неуместные прикосновения и объятия. В марте 2020 года во время консультации пациентка сидела в углу кабинета, укрывшись пледом, и плакала. Тогда доктор воспользовался ее состоянием, начал домогаться и снимать верхнюю одежду.

Как отметила пострадавшая, после этого мужчина потребовал хранить все в тайне, он угрожал поставить девушке тяжелый диагноз и добиться того, чтобы ее поместили в психиатрическую больницу, если она расскажет о произошедшем.

Она подчеркнула, что боялась последствий и поэтому продолжила терапию. Но, кроме вынужденных интимных переписок и сексуальных издевательств, врач стал заставлять ее восхищаться собой и гладить его по голове. При этом мужчина манипулировал девушкой, внушал ей чувство вины, утверждал, будто она сама всего этого хотела.

Когда состояние пациентки окончательно ухудшилось, то она нашла силы рассказать о случившемся жене психотерапевта, а также подать заявление в СК. По ее словам, другие пациентки тоже сталкивались с навязчивыми приставаниями доктора, но не стали обращаться в полицию, так как хотели все поскорее забыть.

