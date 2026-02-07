Трое таможенников в Подмосковье попали на скамью подсудимых за расхищение

По данным следствия, они воровали со склада в Черустях в г. о. Шатура. Руководил всем начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Московской областной таможни (сейчас — Московская таможня — ред.). Ему помогали два инспектора.

Начальник забирал себе самые ценные вещи, а некоторые из них затем перепродавал. Его соучастники брали более мелкий товар. Так, один из них забрал себе нож, куртку, экшн-камеру, сумку марки Louis Vuitton, кроссовки Nike, компьютерные мышки, электронные сигареты, машинку для бритья и три фена.

Общая сумма ущерба составила 295731 рубль и 8 копеек. Суд приговорил двух фигурантов к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы, а еще одного — к 3 годам и 1 месяцу.

Ранее в Петербурге арестовали сотрудника морга, которого подозревают в хищении 2 млн рублей с банковского счета погибшего военнослужащего из Северной Осетии.

