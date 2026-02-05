сегодня в 21:45

В Петербурге работник морга украл у погибшего российского военного 2 млн рублей

В Петербурге арестовали сотрудника морга, которого подозревают в хищении 2 млн рублей с банковского счета погибшего военнослужащего из Северной Осетии, сообщает «Лента.ру» .

В правоохранительные органы обратился отец военного. По словам мужчины, в марте прошлого года семья узнала о гибели сына. Затем с банковской карты исчезли деньги.

Полицейские установили, в это время подозреваемый работал в морге Курска. Он участвовал в идентификации тел погибших участников СВО. Благодаря своему доступу к конфиденциальным данным работник морга совершил кражу.

Согласно данным ГУ МВД России по республике, в отношении 25-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Фигуранта доставили в Северную Осетию для проведения следственных действий. Мужчина возместил пострадавшей стороне ущерб в полном объеме.

Ранее в Челябинской области задержаны подозреваемые в краже 2,5 млн рублей у бойца СВО. Еще полицейские установили третьего участника преступной группы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.