В Челябинской области задержаны подозреваемые в краже 2,5 млн рублей у бойца СВО

Полицейские задержали в Челябинской области двоих подозреваемых в краже более 2,5 млн рублей у участника спецоперации, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале .

Находившийся на лечении участник СВО обратился в полицию с заявлением. По его словам, весной в Челябинской области неизвестные предложили помощь в восстановлении документов, трудоустройстве, заключении контракта с ВС РФ. Они также помогли бойцу открыть счет в банке, но обманув его забрали зарплатную карту себе.

После ранения мужчину доставили в одну из медорганизаций Ростова-на-Дону. Пока пациент лечился, с его счета украли свыше более 2,5 млн рублей, которые поступили как выплаты за участие в СВО.

Полицейские при силовой поддержке росгвардейцев задержали подозреваемых. Они провели обыски в офисе и по местам проживания злоумышленников, изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства преступления.

По данным следователей, один из мужчин использовал телефон, привязанный к банковскому счету бойца, он использовал его для звонков в банки, что получить займы на его имя. Начата проверка, по результатам нее специалисты примут процессуальное решение.

Еще полицейские установили третьего участника преступной группы. Мужчина снимал похищенные деньги. Он добровольно прибыл в отдел МВД и передал все средства.

По факту хищения денег возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде ареста.

