Трое солдат ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен к российским бойцам

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Сальдо: трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен

Трое украинских солдат сдались в плен российской армии на херсонском направлении. Утром 17 апреля они переплыли Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В своем Telegram-канале Сальдо отметил, что о своих намерениях военнослужащие ВСУ заранее рассказали российскому командованию.

Все было заранее скоординировано и прошло успешно.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский предложил изменить законодательство РФ в отношении пленных. По его словам, это активизировало бы переход солдат ВСУ на российскую сторону.