Трое солдат ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен к российским бойцам
Сальдо: трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен
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Трое украинских солдат сдались в плен российской армии на херсонском направлении. Утром 17 апреля они переплыли Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В своем Telegram-канале Сальдо отметил, что о своих намерениях военнослужащие ВСУ заранее рассказали российскому командованию.
Все было заранее скоординировано и прошло успешно.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский предложил изменить законодательство РФ в отношении пленных. По его словам, это активизировало бы переход солдат ВСУ на российскую сторону.