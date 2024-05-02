Дагестанский полковник Магомедали Магомеджанов посмертно стал Героем России

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в Telegram сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении звания Героя России Магомедали Магомеджанову, погибшему в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Магомеджанов стал десятым дагестанцем, посмертно получившим звание Героя РФ. По словам Меликова, он вместе со всем населением Дагестана гордится земляком, который осознанно пошел на риск не ради славы, а ради родной страны и потому, что не мог поступить иначе.

«Я уже рассказывал об этом доблестном офицере, его боевом опыте и человеческих качествах, которые так располагали к нему людей, что многие однополчане даже приехали в Дагестан, чтобы проводить его в последний путь», — написал Меликов, выразив соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее в зоне проведения СВО погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.