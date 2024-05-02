Под санкции США попали почти 40 компаний из Петербурга

Под новые антироссийские рестрикции со стороны США попали 250 юридических лиц и десятки граждан. Среди подсанкционных компаний почти 40 — это предприятия из Санкт-Петербурга, которые в Вашингтоне подозревают в связах с российским оборонно-промышленным комплексом (ОПК), сообщает «Бриф24» .

В частности, американские санкции введены против поставщиков техники, летательных аппаратов, машин и конструкторского бюро.

Кроме того, рестрикции распространяются и на организации, торгующие промышленной продукцией и приборами, а еще на производителей компьютеров и программного обеспечения.

Теперь американским компаниям и гражданам запрещено сотрудничать с компаниями, попавшими в черные списки. Если у подсанкционные организации хранили деньги в США, то все указанные средства ждет блокировка.