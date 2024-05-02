Посетитель больницы Омска застал раскачивающегося над упавшими документами врача

В Сети появился видеоролик с врачом-хирургом, которого обвинили в том, что он был пьян на рабочем месте в больнице скорой помощи № 1, сообщает «Омск онлайн» .

«Я поступил в 1-е отделение хирургии. И пока ожидал инструкций, встретил его, как он сам потом говорил, в алкогольном опьянении», — сказал автор видео.

Он уточнил, что доктора спрятали в ординаторской – там медик отоспался, а потом ходил и упрашивал пациента не выкладывать видео в Сеть.

В ролике видно, как доктор сидит над валяющимися на полу документами. Потом он начал их собирать, раскачиваясь. Затем встал и ушел.

В местном Минздраве отметили, что уже начали проверку для выяснения всех обстоятельств по данному факту.

Инцидентом заинтересовались и в омской прокуратуре. Там также организовали проверку.