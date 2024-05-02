Собственные доходы Долгопрудного за 3 месяца 2024 года превысили 500 млн рублей

В период с января по март текущего года собственные доходы (неналоговые и налоговые платежи) бюджета Долгопрудного достигли 0,6 млрд рублей, что равняется 18,7% от утвержденного плана. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Налоговые доходы принесли 0,4 млрд рублей, что составляет 16% от запланированного годового объема. Налог по доходы физлиц принесли 0,2 млрд рублей, или 20,5% от плана. Налогов на совокупный доход поступило на 0,1 млрд рублей — 11,2%.

Неналоговых доходов исполнили на 0,2 млрд рублей (29,3%).

Бюджет Долгопрудного на текущий год запланирован с собственными доходами на 3 млрд рублей. По финансовым итогам I квартала 2024 года отсутствуют значимые риски в части собственных доходов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.