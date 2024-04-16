Советник Пушилина предложил изменить законодательство в отношении пленных

Он отметил, что подобная идея возникла сразу у него и у некоторых украинских эмигрантов, которые представляют добрососедскую для России Украину. Механизм, по мнению Кимаковского, поможет украинцам охотнее сдаваться в плен. Он объяснил это тем, что переходящие границу бойцы ВСУ все равно попадают под уголовную ответственность.

«Мне кажется, необходимо дать им возможность, особенно сегодня, когда на линии фронта уже присутствует много не ярых националистов, а тех, кого принудили воевать против России, переходить на нашу сторону и вместе с нами строить общее будущее», — указал Кимаковский.

Он добавил, что большая часть украинских военнослужащих не хочет воевать, однако им приходится идти против России из-за угроз со стороны киевского режима. Однако если обеспечить украинцам «мягкий заход», в страну могут попытаться проникнуть и преступники. Но спецслужбы, по словам Кимаковского, решат эту проблему.