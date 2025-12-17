Трое паркурщиков спустились по кондиционерам с верхних этажей дома в Химках

Жильцы ЖК «Квартал Ивакино» в Химках сняли на видео троих паркурщиков, которые спускались по кондиционерам с верхних этажей дома. Кадры публикует Baza .

Инцидент произошел в темное время суток. В кадре запечатлен молодой человек, который перелазит с одного кондиционера на расположенный на нижнем этаже.

Всего таких рисковых молодых людей было трое. Судя по кадрам, никакой страховки на них не было. Таким способом они спустились до самой земли.

После этого они скрылись во дворах спального района.

