Захламил квартиру и залезает в подъезд через окно: на Урале жалуются на неадеквата

Жители многоэтажного дома на улице Машиностроителей в Екатеринбурге жалуются на соседа, который превратил квартиру в помойку и залазит в подъезд через окно. Мужчина сильно пьет и не пускает сына домой, сообщает E1.RU .

По словам жильцов, раньше екатеринбуржец жил с женой и сыном, которому сейчас 18 лет. Однако супруга мужчины скончалась, сам он начал злоупотреблять алкоголем — соседи видят его постоянно пьяным. Также мужчина выжил из дома сына, которому мать оставила в наследство 50% от квартиры. Мальчику приходится жить у друзей.

Свою квартиру екатеринбуржец сильно захламил — раньше он хранил мусор у подъезда, но затем начал тащить все в дом. Сейчас в его апартаментах завелись тараканы, которые уже начали ползти к соседям. Летом из-за мусора на лестничной клетке стоит невыносимая вонь.

Мужчина также любит залезать в подъезд через окно на втором этаже. Жители дома также заявляют, что сосед оставляет газ включенным — несколько раз приходилось вызывать пожарную службу. Люди обратились в УК за помощью. Там отметили, что жильца уже отключали от газа, но он самовольно снял заглушку и подключил старую плиту. 11 декабря к мужчине приедут газовщики, они заварят трубу.

Подобная ситуация сложилась в Уфе. Там местный житель собрал огромное количество мусора в квартире, и теперь ему приходится выходить наружу через балкон.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.