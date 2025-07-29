Просто свинарник: уфимец выходит из захламленной квартиры по газовой трубе
Житель Уфы собрал огромное количество мусора в квартире, и теперь ему приходится выходить наружу через балкон. Соседи жалуются, что пенсионер каждый раз спускается вниз по газовой трубе, сообщает Baza.
Дом, где происходят эти странные события, расположен на улице Мубарякова. Пенсионер-собиратель проживает в квартире на втором этаже. Каждый день соседи видят, как он выходит на балкон, залазит на газовую трубу и медленно передвигается по ней.
Затем он влезает в окно подъезда, после чего уже спокойно спускается по лестнице и выходит на улицу. По словам жителей, мужчина так сильно захламил свою квартиру, что уже не может выходить оттуда через входную дверь.
Соседи несколько раз жаловались на мужчину, из-за которого в подъезде стоит зловонный аромат. Более того, мусора стало так много, что пенсионер начал его складировать на лестничной площадке.
Ранее девушка случайно выкинула в мусорку 6 млн руб. наследства. Их нашли соседи и сразу потратили.