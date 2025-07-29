Просто свинарник: уфимец выходит из захламленной квартиры по газовой трубе

Житель Уфы собрал огромное количество мусора в квартире, и теперь ему приходится выходить наружу через балкон. Соседи жалуются, что пенсионер каждый раз спускается вниз по газовой трубе, сообщает Baza .

Дом, где происходят эти странные события, расположен на улице Мубарякова. Пенсионер-собиратель проживает в квартире на втором этаже. Каждый день соседи видят, как он выходит на балкон, залазит на газовую трубу и медленно передвигается по ней.

Затем он влезает в окно подъезда, после чего уже спокойно спускается по лестнице и выходит на улицу. По словам жителей, мужчина так сильно захламил свою квартиру, что уже не может выходить оттуда через входную дверь.

Соседи несколько раз жаловались на мужчину, из-за которого в подъезде стоит зловонный аромат. Более того, мусора стало так много, что пенсионер начал его складировать на лестничной площадке.

Ранее девушка случайно выкинула в мусорку 6 млн руб. наследства. Их нашли соседи и сразу потратили.