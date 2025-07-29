Девушка случайно выкинула в мусорку 6 млн руб наследства, а соседи похитили их

В Амурской области девушка случайно выбросила оставшиеся от отца по наследству 6 млн рублей, их нашли соседи и сразу потратили, сообщает Baza .

В начале июля в городе Завитинске у пострадавшей умер отец. После похорон девушка отправилась в его дом, чтобы сделать уборку. Она собрала ненужные вещи и отнесла их на свалку.

Она знала, что ее отец планировал приобрести дом в Подмосковье, чтобы жить ближе к дочери, поэтому решила найти накопленные 6 млн рублей, но поиски не дали результата.

Вскоре по городу распространился слух, что соседи девушки нашли крупную сумму денег. Пострадавшая отправилась к ним поговорить, но соседи все отрицали. Они сказали, что денег не находили.

После этого пострадавшая подала заявление в полицию. При расследовании выяснилось, что соседи нашли миллионы в упаковках из-под муки на свалке. По словам соседки, часть денег она пропила и прогуляла в сауне, а часть средств якобы украли неизвестные подростки. Однако позднее полицейские узнали, что женщина успела купить новый дом.