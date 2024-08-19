Трое москвичей без трусов зиговали под нацистский марш в Петербурге
Фото - © vk.com/spb_today
В Петербурге сотрудники полиции задержали троих жителей Москвы, которые устроили полуголые танцы под немецкие военные марши на Васильевском острове, сообщает Фонтанка.ru.
В ходе мониторинга различных интернет-ресурсов полицейский обнаружили видео, на котором несколько молодых парней около автомобиля каршеринга снимали с себя одежду, танцевали под немецкие марши времен Второй мировой войны и демонстрировали нацистское приветствие.
Троих 20-летних гостей Северной столицы задержали 19 августа на Московском вокзале на пути домой. В ходе допроса парни раскаялись и заявили, что всему виной чрезмерное употребление алкоголя. Четвертого участника «голой вечеринки» разыскивают.
В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о привлечении задержанных к ответственности.
Ранее стало известно, что в Таиланде голый 26-летний россиянин пытался изнасиловать корову в поле. Мужчина находился в неадекватном состоянии, в его машине обнаружили марихуану.