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Трое москвичей без трусов зиговали под нацистский марш в Петербурге

В Петербурге сотрудники полиции задержали троих жителей Москвы, которые устроили полуголые танцы под немецкие военные марши на Васильевском острове, сообщает Фонтанка.ru .

В ходе мониторинга различных интернет-ресурсов полицейский обнаружили видео, на котором несколько молодых парней около автомобиля каршеринга снимали с себя одежду, танцевали под немецкие марши времен Второй мировой войны и демонстрировали нацистское приветствие.

Троих 20-летних гостей Северной столицы задержали 19 августа на Московском вокзале на пути домой. В ходе допроса парни раскаялись и заявили, что всему виной чрезмерное употребление алкоголя. Четвертого участника «голой вечеринки» разыскивают.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о привлечении задержанных к ответственности.

Ранее стало известно, что в Таиланде голый 26-летний россиянин пытался изнасиловать корову в поле. Мужчина находился в неадекватном состоянии, в его машине обнаружили марихуану.