В Таиланде голый россиянин пытался изнасиловать корову в поле

Инцидент произошел в провинции Сураттхани, там полиция услышала крики 26-летнего россиянина, а когда прибежала на них, застала его голым в поле при попытке изнасиловать корову, которая сопротивлялась, сообщает Telegram-канал Baza .

По словам местных жителей, сначала мужчина ходил вокруг быка, но когда заметил корову — переключил внимание на нее. Крупнорогатое животное оказывало сопротивление, повалив злоумышленника на землю.

Предварительно установлено, что 26-летний гражданин России находился в неадекватном состоянии в момент совершения преступления. В его машине также нашли марихуану.

Голого мужчину скрутили и госпитализировали в больницу. По дороге в медучреждение он выкрикивал какие-то слова, которые жители Таиланда не смогли разобрать.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.