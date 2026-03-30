Трое читинцев развращали 10-летних девочек, обещая взамен карандаши и патчи

Трое жителей Читы получили сроки за то, что заставляли двух десятилетних девочек удовлетворять их сексуальные потребности за цветные карандаши и патчи для губ, сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда в соцсети «ВКонтакте» .

Организатором развращения малолетних стал знакомый матери одной из девочек. Он совершил первое преступление, когда ребенку было еще 4 года. Спустя шесть лет он снова совершил в отношении нее насилие, а затем стал делать это систематически.

В том числе жертвой мужчины стала подруга девочки, которая приходила к ней в гости. Позже зачинщик предложил своим знакомым сделать со школьницами то же самое, на что они согласились.

В процессе развращения мужчины обещали девочкам, что купят им взамен подарки с маркетплейса: цветные карандаши, линейку с калькулятором, ногти и патчи для губ. Когда девочки просили заказать им эти вещи, мужчины просили сначала «сделать приятно им», после чего обещали «подумать» над покупкой.

Когда правда вскрылась, правоохранители возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Суд признал фигурантов виновными.

Он приговорил зачинщика преступлений к 18,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его подельники осуждены на 16 и 14 лет лишения свободы в ИК строгого режима.

Ранее в Красноярском крае 13-летняя школьница спустя восемь лет опознала насильника. При этом, по мнению следствия, надругавшийся над девочкой педофил уже отбывает наказание.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.