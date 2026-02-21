В Красноярском крае 13-летняя школьница опознала насильника спустя 8 лет

В Красноярском крае 13-летняя школьница спустя восемь лет опознала насильника. При этом, по мнению следствия, надругавшийся над девочкой педофил уже отбывает наказание, сообщает Baza .

Летом прошлого года к Алине (имя изменено) вернулись мучительные воспоминания об инциденте, произошедшем с ней в 5-летнем возрасте. Незнакомец под видом игры совершил над ней насилие. После случившегося у девочки была задержка речевого развития, поэтому она не смогла рассказать о случившемся матери, а травмирующие события со временем блокировались в памяти.

Алина решила поделиться с родными пережитым, когда воспоминания вернулись. Спустя некоторое время после откровенного разговора с близкими Алина и ее семья отправились на прогулку и встретили знакомого — Вадима (имя изменено), которого девочка опознала как насильника. Она сразу же сообщила об этом родителям.

Отчим Алины не смог сдержаться и избил мужчину. После инцидента Вадим выдвинул требование к семье: он хотел получить 30 тыс. рублей и угрожал обратиться в полицию. В результате обе стороны обратились в правоохранительные органы.

Адвокат Вадима настаивает на невиновности своего клиента в преступлении. Более того, следствие рассматривает возможность участия в деле другого знакомого семьи, уже отбывающего наказание за аналогичные преступления. Сам осужденный педофил признал свою вину в изнасиловании девочки и даже предоставил подробное описание места, где происходили события.

При этом мать Алины утверждает, что его признательные показания не соответствуют действительности. Он неверно описал обстановку, в которой якобы совершил преступление, и никогда не был приглашенным гостем в доме — общение происходило только через соцсети. Семья считает, что настоящий педофил, который надругался над Алиной, все еще находится на свободе.

