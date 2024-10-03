Трое чиновников похитили 35 млн рублей на ремонте военного госпиталя в Перми

СК: начальника филиала ВСК объявили в розыск по делу о хищении 35 млн рублей

Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании Дмитрий Сергель объявлен в розыск во время расследования уголовного дела о хищении десятков миллионов из бюджета РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Военные следственные органы Следкома РФ открыли уголовное дело по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса России — «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В нем обвиняемыми являются: экс-глава филиала «строительное управление по Центральному военному округу» «Военно-строительной компании» Сергей Сухов, его заместитель Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко.

Сотрудники СК выяснили, что в 2022 году эти люди взялись за выполнение госконтракта на сумму более 190 млн рублей. Они должны были сделать капитальный ремонт военной больницы в Перми. Однако путем подлога документов завладели суммой в размере более 35 млн рублей.

Похищенные деньги Сухов, Сергель и Кравченко, предположительно, поделили на троих. Экс-глава филиала ВСК заключен под стражу.

Заместителя Сухова, Сергеля, объявили в федеральный розыск. Он заочно приговорен к заключению под стражу. Расследование стоит на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.

Ранее бывший замминистра природных ресурсов Республики Алтай Сергей Растворов получил семь лет тюрьмы. Он способствовал незаконной рубке лесов и нанес ущерб Гослесфонду РФ в размере 327 млн рублей.