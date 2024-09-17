Экс-замминистра природных ресурсов Республики Алтай получил 7 лет тюрьмы

По данным следствия, он способствовал незаконной рубке лесов. В результате государственному лесному фонду РФ был нанесен ущерб в размере 327 млн рублей.

Растворова признали виновным в превышении должностных полномочий, получении взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Растворов занимал пост замминистра природных ресурсов Республики Алтай с апреля 2020 года.

Ранее бывшему заместителю главы Минобороны РФ Павлу Попову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.