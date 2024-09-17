Экс-замминистра природных ресурсов Республики Алтай получил 7 лет тюрьмы
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Бывшего замминистра природных ресурсов Республики Алтай Сергея Растворова приговорили к 7 годам лишения свободы за коррупцию, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, он способствовал незаконной рубке лесов. В результате государственному лесному фонду РФ был нанесен ущерб в размере 327 млн рублей.
Растворова признали виновным в превышении должностных полномочий, получении взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.
Растворов занимал пост замминистра природных ресурсов Республики Алтай с апреля 2020 года.
Ранее бывшему заместителю главы Минобороны РФ Павлу Попову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.