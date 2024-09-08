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Трое бойцов российской армии чудом выжили после подрыва на мине под Угледаром

Троим российским военнослужащим удалось выжить после подрыва на украинской мине в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

Инцидент произошел на угледарском направлении СВО.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль УАЗ с российскими бойцами едет по полю и подрывается на советской противотанковой мине ТМ-62 противника.

Отмечается, что всем троим военнослужащим армии России удалось выжить, они уже в строю и продолжают выполнять боевые задачи.

Ранее группировка войск «Центр» ВС РФ освободила населенный пункт Калиново ДНР.