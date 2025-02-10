«Три взрыва»: что узнали водолазы о танкере с мазутом, затонувшем в Ленобласти

78.ru: три взрыва на танкере в Ленобласти произошли с интервалом в 10 минут

Водолазы выявили несколько пробоин в подводной части танкера Koala, который перевозил 130 000 тонн мазута и затонул в Ленинградской области. С внешней стороны корабля произошли три взрыва с интервалом в 10 минут, сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

В подводной части танкера выявили три отверстия размерами 1 на 0,8 метра, 4 на 2 метра и 4 на 2 метра. По данным телеканала, взрыв на Koala прогремел, когда экипаж запускал двигатель.

Ранее силовики допускали версию, что танкер с мазутом в Ленобласти могли подорвать.

Танкер Koala, плавающий под флагом Антигуа и Барбуды, начал тонуть в Ленинградской области ночью 9 февраля. Всем членам экипажа удалось эвакуироваться, пострадавших нет.

По факту произошедшего на танкере Koala возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушении правил безопасности морского движения).