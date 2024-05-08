сегодня в 10:55

Три теплоэлектростанции ДТЭК на Украине получили повреждения после взрывов

Российские военные атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК на территории Украины. Оборудование получило серьезные повреждения, сообщает пресс-служба компании.

В данный момент энергетики ликвидируют последствия ударов.

Данный массированный обстрел энергетических объектов компании является пятым за последние 1,5 месяца. До этого теплоэлектростанции ДТЭК атаковали 11 и 27 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о массированном ракетном ударе по инфраструктуре страны во вторник — прилетели свыше 50 ракет и более 20 беспилотников.