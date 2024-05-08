сегодня в 09:35

Зеленский: более 50 ракет и 20 БПЛА атаковали инфраструктуру Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о массированном ракетном ударе по инфраструктуре страны во вторник — прилетели свыше 50 ракет и более 20 беспилотников.

Глава государства уточнил, что удары по инфраструктуре зафиксированы во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской и Ивано-Франковской областях.

В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что экстренные службы находятся на местах пришествий. Специалисты занимаются ликвидаций последствий.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов в 5 областях Украины были повреждены энергообъекты.