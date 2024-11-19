«Три стакана виски с колой»: пьяный житель Новокузнецка пришел сдавать на права

В Новокузнецке мужчина пришел сдавать на водительские права, однако вызвал подозрение у инспектора — за рулем он громко матерился и кричал на машину. Оказалось, что испытуемый пьян, сообщает Baza .

Экзамен состоялся 14 ноября. Судя по всему, мужчина его не сдал. Во время вождения инструктор заметил, что тот ведет себя слишком эмоционально. Водитель бросал руль, ругался матом. В итоге было решено вызвать наряд ДПС, который выяснил — испытуемый пьян. По словам мужчины, накануне он провожал друга в армию.

«Вчера было дело… Немного (выпивал — ред.), три бокала виски с колой. Перед выходом одна бестолочь дала мне вместо колы половину стакана виски. Остался остаточный запах», — рассказал неудавшийся водитель.

По его словам, инспектор услышал запах спиртного и вызвал полицию. При этом мужчина признался, что не чувствует себя пьяным, а про запах не подумал. Он не стал спорить с сотрудниками ДПС и признал свою вину. На него оформили протокол и отправили под арест на 10 суток.

Ранее в Кузбассе пьяный местный житель на легковом автомобиле наехал на ребенка и после этого скрылся с места происшествия. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в него врезалась машина.