«Три стакана виски с колой»: пьяный житель Новокузнецка пришел сдавать на права
В Новокузнецке мужчина пришел сдавать на водительские права, однако вызвал подозрение у инспектора — за рулем он громко матерился и кричал на машину. Оказалось, что испытуемый пьян, сообщает Baza.
Экзамен состоялся 14 ноября. Судя по всему, мужчина его не сдал. Во время вождения инструктор заметил, что тот ведет себя слишком эмоционально. Водитель бросал руль, ругался матом. В итоге было решено вызвать наряд ДПС, который выяснил — испытуемый пьян. По словам мужчины, накануне он провожал друга в армию.
«Вчера было дело… Немного (выпивал — ред.), три бокала виски с колой. Перед выходом одна бестолочь дала мне вместо колы половину стакана виски. Остался остаточный запах», — рассказал неудавшийся водитель.
По его словам, инспектор услышал запах спиртного и вызвал полицию. При этом мужчина признался, что не чувствует себя пьяным, а про запах не подумал. Он не стал спорить с сотрудниками ДПС и признал свою вину. На него оформили протокол и отправили под арест на 10 суток.
Ранее в Кузбассе пьяный местный житель на легковом автомобиле наехал на ребенка и после этого скрылся с места происшествия. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в него врезалась машина.