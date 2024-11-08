«Он выпрыгнул»: пьяный водитель сбил ребенка в Кузбассе

Вчера, примерно в 20:15, в поселке Бачатском, расположенном в городе Белово, пьяный местный житель на легковом автомобиле наехал на ребенка и после этого скрылся с места происшествия, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в него врезалась машина. На месте происшествия оказался свидетель, который успел зафиксировать на мобильный телефон как номер автомобиля, так и лицо водителя, после чего сообщил о случившемся в полицию. Это содействовало оперативному задержанию виновника ДТП.

За рулем находился 63-летний житель города, который сначала отрицал свою причастность к аварии, но позже признал свою вину. Кроме того, водитель подтвердил, что на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал результат, в котором был превышен допустимый предел в семь раз, уточнили в ведомстве.

Девятилетнего пешехода с травмами доставили в Беловскую больницу, где ему назначили необходимое лечение, но госпитализация не потребовалась. Когда водителя задержали, он не смог объяснить, почему выпил и решил покинуть место аварии.

«Я выпил? Я сбил ребенка? <…> Я не скрылся. Он выпрыгнул, я проехал уже пешеходный», — возражал мужчина.

«Маленько грех взял на душу», — заключил нарушитель после того, как стали известны результаты алкотестера.

В данный момент водитель ожидает решения своей дальнейшей судьбы. Ему грозит лишение прав до полутора лет за оставление места аварии или 15 суток ареста. Также, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, его могут лишить прав на срок до 2 лет и наложить штраф в размере 30 тысяч рублей.

В отношении причинения вреда здоровью ребенка проводится административное расследование. Необходимо установить степень причиненного ущерба после полного выздоровления школьника.