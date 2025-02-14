Три подростка в Петербурге заставили делать минет мальчика, угрожая ему ножами

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В Петербурге подростки с ножами жестоко надругались над одноклассником

Вопиющая ситуация произошла в школе № 703 города Санкт-Петербурга. Три подростка надругались над одноклассником в туалете и сняли происходящее на видео, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Об инциденте стало известно 12 февраля. Подростки угрожали однокласснику ножами, завели в туалет и заставили его совершить действия сексуального характера. Затем видео распространили среди учеников.

Родители возмущены, что дети-насильники продолжают посещать школу, а администрация учебного заведения пытается всеми силами замолчать ситуацию. По некоторым данным, у детей «серьезные родители».

«Дирекция школы помогает в этом, дети боятся ходить в туалет», — рассказали неравнодушные к ситуации взрослые.

Более того, позже детей заставили удалить видео с телефонов, чтобы окончательно замять ситуацию. Родители уверены, что директора и завуча учебного заведения стоит уволить. Они уже написали заявления в прокуратуру, СК и губернатору Александру Беглову.

Ранее в тувинском селе Кызыл-Мажалык школьники надругались над 13-летней девочкой. Сотрудница мэрии Кызыла обвинила в случившемся пострадавшую и ее семью.