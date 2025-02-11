«Сама виновата»: подростки изнасиловали 13-летнюю школьницу в Кызыле

В тувинском селе Кызыл-Мажалык школьники надругались над 13-летней девочкой. Сотрудница мэрии Кызыла обвинила в случившемся пострадавшую и ее семью, сообщает Газета.ru .

Инцидент произошел в ночь на 3 января. Компания подростков изнасиловала 13-летнюю девочку, пока та была без сознания. При этом школьники снимали все происходящее на видео. По данным следствия, компания могла быть пьяна.

Видео всплыло в Сети в феврале. Подростков задержали и поместили под стражу. Ранее в поле зрения полиции они не попадали, на учете в ПДН не состояли.

Сотрудница мэрии Азиана Тембрель прокомментировала ситуацию в соцсетях. Она заявила, что такие случаи часто происходят с девочками, которые «распивают в компаниях». Женщина обвинила в произошедшем саму жертву и ее родителей.

«Как правило, жертвы из неблагополучных семей, где пьют…» — написала Тембрель, добавив, что родителям нужно дочек «учить, воспитывать».

Многие пользователи раскритиковали женщину за данную фразу. Сама она заявила, что нападки на нее организовали коллеги-завистники, которые якобы заплатили СМИ за публикации о ней.

Ранее серийного педофила поймали в Подмосковье. Он нападал на девочек 11-14 лет.