сегодня в 14:52

Три мирных жителя ранены после атак ВСУ по Белгородской области

Три мирных жителя получили ранения после ударов ВСУ по Белгородской области. Противник атаковал Белянку в Шебекинском округе и Белгород, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В первом населенном пункте FPV-дрон ВСУ нанес удар по едущей машине. В нем находились два человека. Пострадавших из Белянки отвезли в больницу в Белгороде. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения плеча, бедра.

Машина полностью сгорела.

Также за медпомощью обратилась другая женщина. Она получила баротравму, когда противник атаковал ракетами центр Белгорода. Девушке помогли на месте.

Ранее днем 2 января боевики ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода. Две женщины были ранены.

