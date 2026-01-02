ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода

сегодня в 12:07

Украинские боевики нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Две женщины получили ранения, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

У одной женщины диагностированы черепно-мозговая травма и баротравма, она была госпитализирована.

У второй женщины осколочное ранение предплечья. Ее тоже госпитализировали.

Из-за обстрела были выбиты стекла в частном доме и около 40 квартирах в трех многоэтажках. Также урон получила крыша и фасад здания коммерческого объекта. Помимо этого, посечено осколками семь машин.

