ВСУ ударили ракетами по центру Белгорода
Фото - © РИА Новости
Украинские боевики нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Две женщины получили ранения, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
У одной женщины диагностированы черепно-мозговая травма и баротравма, она была госпитализирована.
У второй женщины осколочное ранение предплечья. Ее тоже госпитализировали.
Из-за обстрела были выбиты стекла в частном доме и около 40 квартирах в трех многоэтажках. Также урон получила крыша и фасад здания коммерческого объекта. Помимо этого, посечено осколками семь машин.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.