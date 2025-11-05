сегодня в 09:25

Три человека выжили при смертельном пожаре в дачном доме в Сургуте

Троим людям, которые находились в охваченном огнем дачном доме в Сургуте, удалось спастись. Один из них госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Два человека эвакуировались из здания самостоятельно. Еще один был доставлен больницу.

У пострадавшего ожоги. Медики следят за его состоянием.

Дом, где произошел пожар, полностью сгорел. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Пожар произошел в двухэтажном доме в СНТ «Прибрежный-1». В результате происшествия погибли семь человек, в том числе четверо детей. Возбуждено уголовное дело.

