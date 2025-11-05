сегодня в 07:18

Семь человек погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте

Пожар в дачном доме в Сургуте унес жизни семерых человек, в том числе четверых детей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС .

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили тела троих взрослых и четверых детей без признаков жизни. Личности погибших устанавливаются.

По факту гибели семи человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Будут проведены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Возгорание произошло утром в среду в двухэтажном доме в СНТ «Прибрежный-1». Пожар распространился по площади 72 кв. м, пишет «112».

