сегодня в 19:02

Пожар в квартире начался из-за взорвавшегося электросамоката в Дзержинске

Пожар в квартире на улице Терешковой в Дзержинске в Нижегородской области начался из-за бракованного электросамоката. В его конструкции и электрическом оборудовании нашли недостатки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло на площади два квадратных метра. Его тушили 18 сотрудников МЧС.

Из подъезда провели эвакуацию трех человек. Никто не пострадал.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области порекомендовала не оставлять на зарядке электросамокаты и электровелосипеды без присмотра. Ремонтировать устройства нужно только у квалифицированных специалистов. Нельзя ездить на электросамокатах с испортившимися аккумуляторами.

На опубликованных кадрах в корпусе средства индивидуальной мобильности появилась большая дырка. Обои рядом с местом, где электросамокат был поставлен на зарядку, частично сгорели. Пол получил небольшие повреждения.

Ранее в Москве Герой Труда и бывшая учительница математики получила ожоги 85% кожи тела. У нее в квартире загорелся китайский чайник.

