В Москве заслуженная учительница загорелась из-за китайского чайника

В Москве Герой Труда и бывшая учительница математики получила ожоги 85% поверхности тела из-за загоревшегося китайского чайника. Сейчас 84-летняя пенсионерка находится в крайне тяжелом состоянии и помещена в реанимацию, узнал MK.RU .

Происшествие, судя по всему, случилось вечером 30 октября в жилом доме в Пересветовом переулке. Пенсионерку спасла родственница, которая почувствовала запах дыма и решила проверить женщину. Она нашла ее в ванной комнате — экс-педагог пребывала в шокированном состоянии и держала в руках оплавленный электрический чайник без ручки.

Оказалось, что в квартире пенсионерки загорелся китайский чайник, и она попыталась потушить аппарат в ванной комнате. Во время тушения пламя перекинулось на одежду пожилой москвички, и она получила сильнейшие ожоги.

Женщина была настолько шокирована, что даже не могла позвать на помощь. Теперь за ее жизнь борются врачи.