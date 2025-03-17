Три человека пострадали в результате ДТП с 3 авто в Новой Москве

В ТиНАО Москвы, на улице Героя России Чернышева, произошло ДТП. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

Друг в друга врезались три автомобиля.

Три человека пострадали. Их увезли в больницу.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося.

Утром в понедельник в Москве произошли почти одновременно три массовых ДТП. Это случилось из-за ухудшения погоды на улице — в столице пошел снег, образовалась гололедица.