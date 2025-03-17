Три человека пострадали в результате ДТП с 3 авто в Новой Москве
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В ТиНАО Москвы, на улице Героя России Чернышева, произошло ДТП. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.
Друг в друга врезались три автомобиля.
Три человека пострадали. Их увезли в больницу.
Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося.
Утром в понедельник в Москве произошли почти одновременно три массовых ДТП. Это случилось из-за ухудшения погоды на улице — в столице пошел снег, образовалась гололедица.