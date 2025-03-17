Одновременно несколько массовых ДТП произошло в Москве утром в понедельник

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30 авто повреждены в 3 массовых ДТП в Москве утром в понедельник

За утро понедельника в Москве произошли три массовых ДТП из-за непогоды. Повреждения получили минимум 30 машин, их число увеличивается, сообщает SHOT .

Первое массовое ДТП произошло на 76 километре МКАД. Там столкнулись одновременно 8 автомобилей. 2 человека были травмированы — бабушка и ребенок.

Второе столкновение произошло на 68 километре МКАД в Митине. Там в массовое ДТП попали одновременно 11 машин. Никто не пострадал.

Еще массовая авария произошла на Ленинградском шоссе. Там друг в друга въехало примерно 10 машин. Серьезных травм никто не получил.

Массовые аварии на дорогах Москвы случились из-за плохой погоды. Ночью в столице пошел снег и дорога замерзла. Часть владельцев авто поменяла шины на летние.